Во 2 сезоне 20 серии сериала «Город хищниц» Джулс с Бобби продолжают пытаться вывести Трэвиса из депрессии. В то же время Лори, Энди и Бобби находят покупателя на их игру «в банку», а Элли с Грейсоном начинают бояться странных соседских детей.
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