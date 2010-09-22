Во 2 сезоне 18 серии сериала «Город хищниц» Джулс знает, что Трэвис носит с собой бабушкино кольцо и собирается сделать предложение Кирстен, чтобы она не уезжала. Но она не хочет вмешиваться в это и просит Грейсона поговорить с ним.
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