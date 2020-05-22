В 1 сезоне 1 серии сериала «Отмена действия» София сдружилась с мальчиком по имени Хавьер Уильямс. Луис совершенно не умеет защищаться, и Джерри пользуется этим и всяческим издевается над ним. Во время собрания в школе начинается переполох.
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