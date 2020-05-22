В 1 сезоне 7 серии сериала «Отмена действия» Рауль зовет к себе Наталью, Джерри, Марию, Пабло и других ребят. Он показывает им антиквариат своего отца. Они записывают видеоролик, но им мешает отец Рауля. Впоследствии Рауль подвергается шантажу.
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