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Отмена действия 2020 - 2022 7 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Отмена действия»
Именинница
Сезон 1 / Серия 1 22 мая 2020
Жертвы
Сезон 1 / Серия 2 22 мая 2020
Идиоты
Сезон 1 / Серия 3 22 мая 2020
Ночная школа
Сезон 1 / Серия 4 22 мая 2020
Лицом к лицу
Сезон 1 / Серия 5 22 мая 2020
Насколько хорошо ты знаешь Хавьера?
Сезон 1 / Серия 6 22 мая 2020
Control Z. Отмена действия
Сезон 1 / Серия 7 22 мая 2020
Враг народа
Сезон 1 / Серия 8 22 мая 2020
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Отмена действия» Рауль зовет к себе Наталью, Джерри, Марию, Пабло и других ребят. Он показывает им антиквариат своего отца. Они записывают видеоролик, но им мешает отец Рауля. Впоследствии Рауль подвергается шантажу.

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