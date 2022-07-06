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Отмена действия 2020 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Отмена действия
Киноафиша Сериалы Отмена действия Сезоны Сезон 3
Control Z 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Отмена действия»

В 3 сезоне сериала «Отмена действия» действие происходит в старшей школе. Неизвестный интернет-пользователь начинает разглашать секреты учеников. Замкнутая, но наблюдательная София решает провести собственное расследование и выяснить, кто скрывается за маской неуловимого хакера. После случайной гибели Сусаны группа заключает договор. Все участники никогда больше не должны говорить об этом с кем-либо. 15 месяцев спустя подростки заняты подготовкой к выпускному. Но тут снова появляется хакер и начинает им угрожать. Софии предстоит выяснить, кто стоит за новой угрозой, пока не стало слишком поздно.

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Отмена действия»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Неужели ты думал, что я о тебе забуду? Did You Think I Would Forget About You?
Сезон 3 Серия 1
6 июля 2022
Мария? María?
Сезон 3 Серия 2
6 июля 2022
Вы достигли пункта назначения You Have Reached Your Destination
Сезон 3 Серия 3
6 июля 2022
Открытые раны Open Wounds
Сезон 3 Серия 4
6 июля 2022
Елена Helena
Сезон 3 Серия 5
6 июля 2022
Мастер игры Game Master
Сезон 3 Серия 6
6 июля 2022
Я раскрою #все_твои_секреты I Am @allyoursecrets
Сезон 3 Серия 7
6 июля 2022
Выпускной Graduation
Сезон 3 Серия 8
6 июля 2022
График выхода всех сериалов
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