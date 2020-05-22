В 1 сезоне 4 серии сериала «Отмена действия» Рауль узнает, что его родители мигрировали, чтобы уйти от преследования полиции. Оказывается, они оставили ему немало денежных средств. Он приобретает себе отличный велосипед и раздумывает о вечеринке.
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