В 1 сезоне 2 серии сериала «Отмена действия» хакер предал огласке тайны Рауля, Натальи, Пабло и Джерри по желанию Изабеллы. Из частных видео, которые были на телефоне у Рауля, становится понятно, что его отец – коррумпированный чиновник.
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail