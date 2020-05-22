В 1 сезоне 6 серии сериала «Отмена действия» София и Рауль говорят Кинтанилье, что Бруно имеет какое-то отношение к хакеру. Софии становится известно, что Хавьер совершил убийство своего приятеля Гильермо Гараби в ходе исполнения ритуала.
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