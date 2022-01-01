В 10 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» известный телеведущий Уэйд Андерс ведет телепередачу, посвященную розыску и поимке злоумышленников. Внезапно его давний друг Бад Кларк заявляет, что у него имеется компромат на самого Уэйда.
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