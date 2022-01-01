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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 10 Серия 1

Коломбо 1971 - 2003 1 серия 10 сезон

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Все серии 10 сезона «Коломбо»
Коломбо отправляется в колледж
Сезон 10 / Серия 1 9 декабря 1990
Кого убила капля никотина
Сезон 10 / Серия 2 20 февраля 1991
Коломбо и убийство рок-звезды
Сезон 10 / Серия 3 29 апреля 1991
О чем cерия

В 10 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» два друга-студента Джастин Роу и Купер Редман предаются всем радостям студенческой жизни. На это им дают деньги богатые родители. Однако ребята не смогут долго испытывать терпение своих семей.

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