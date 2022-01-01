В 10 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» два друга-студента Джастин Роу и Купер Редман предаются всем радостям студенческой жизни. На это им дают деньги богатые родители. Однако ребята не смогут долго испытывать терпение своих семей.
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