В 3 сезоне 9 серии сериала «Кобра Кай» наступает рождественский сочельник, что способствует примирению сразу нескольких жителей долины. Мигель и Дэниел находят точки соприкосновения, в то время как Робби выполняет для команды опасное задание.
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