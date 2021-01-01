В 3 сезоне 2 серии сериала «Кобра Кай» Робби продолжает скрываться после событий двухнедельной давности. Чтобы найти подростка, Дэниел и Джонни объединяются. Вместе бывшие враги направляются в реабилитационный центр, где навещают Шеннон.
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