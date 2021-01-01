В 3 сезоне 6 серии сериала «Кобра Кай» Мигель помогает Джонни c ведением страницы в Facebook, но выбор фотографии для аккаунта провоцирует ссору. Крис разыскивает новых рекрутов в надежде пополнить ряды школы боевых искусств.
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