В 3 сезоне 10 серии сериала «Кобра Кай» рождественская вечеринка положила конец прошлым обидам, но вероломное нападение учеников одной из враждующих школ провоцирует новый конфликт. Грядет решающее противостояние, которое выявит сильнейшего.
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