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Киноафиша Сериалы Кобра Кай Сезоны Сезон 3 Серия 10

Кобра Кай 2018 10 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Кобра Кай»
Последствия
Сезон 3 / Серия 1 1 января 2021
Природа против воспитания
Сезон 3 / Серия 2 1 января 2021
Теперь ты заплатишь
Сезон 3 / Серия 3 1 января 2021
Верный путь
Сезон 3 / Серия 4 1 января 2021
Мияги-до
Сезон 3 / Серия 5 1 января 2021
Королевская кобра
Сезон 3 / Серия 6 1 января 2021
Препятствия
Сезон 3 / Серия 7 1 января 2021
Хороший, плохой, крутой
Сезон 3 / Серия 8 1 января 2021
Почувствуй ночь
Сезон 3 / Серия 9 1 января 2021
19 декабря
Сезон 3 / Серия 10 1 января 2021
О чем cерия

В 3 сезоне 10 серии сериала «Кобра Кай» рождественская вечеринка положила конец прошлым обидам, но вероломное нападение учеников одной из враждующих школ провоцирует новый конфликт. Грядет решающее противостояние, которое выявит сильнейшего.

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