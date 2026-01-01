Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марко Пигосси
Marco Pigossi
Киноафиша
Персоны
Марко Пигосси
Марко Пигосси
Marco Pigossi
Дата рождения
1 февраля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Рост
180 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Поколение «Ви»
(2023)
7.0
Невидимый город
(2021)
6.1
Опасные связи
(2024)
Фильмография Марко Пигосси
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мистика
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2021
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
4.4
Парковый маньяк
The Park Maniac
криминал, драма
2024, Бразилия
Смотреть трейлер
6.1
Опасные связи
Bone Lake
ужасы, детектив, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.5
Поколение «Ви»
боевик, фантастика, комедия
2023, США
7
Невидимый город
драма, фэнтези, мистика
2021, Бразилия
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667