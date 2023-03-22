Меню
Невидимый город 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Невидимый город
Киноафиша Сериалы Невидимый город Сезоны Сезон 2

Cidade Invisível 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 55 минут
О чем 2-й сезон сериала «Невидимый город»

Во 2 сезоне сериала «Невидимый город» Эрик после долгого отсутствия возвращается в природный заповедник близ Белен-ду-Пара, который охраняется коренными жителями Бразилии. Он обнаруживает, что его дочь Луна жила в этом регионе вместе с Кука, пытаясь вернуть его к жизни. Хотя герой хочет немедленно отправиться в Рио-де-Жанейро вместе с Луной, он понимает, что у его дочери есть более важная миссия в этом месте. Пытаясь защитить ее от опасностей потустороннего мира, он ставит под угрозу хрупкий баланс между природой и духами. Старинные бразильские легенды и сказания оживают прямо на глазах.

Рейтинг сериала

0.0
7.2 IMDb
Список серий сериала Невидимый город График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мое главное желание É tudo o que eu mais desejo
Сезон 2 Серия 1
22 марта 2023
Я тебя не обижу Não vou te fazer mal
Сезон 2 Серия 2
22 марта 2023
Жизнь о которой мы всегда мечтали A vida que a gente sempre quis
Сезон 2 Серия 3
22 марта 2023
Это страх отравляет тебя O teu medo é o teu veneno
Сезон 2 Серия 4
22 марта 2023
Марангату: священное место Marangatu, a morada do sagrado
Сезон 2 Серия 5
22 марта 2023
