Во 2 сезоне сериала «Невидимый город» Эрик после долгого отсутствия возвращается в природный заповедник близ Белен-ду-Пара, который охраняется коренными жителями Бразилии. Он обнаруживает, что его дочь Луна жила в этом регионе вместе с Кука, пытаясь вернуть его к жизни. Хотя герой хочет немедленно отправиться в Рио-де-Жанейро вместе с Луной, он понимает, что у его дочери есть более важная миссия в этом месте. Пытаясь защитить ее от опасностей потустороннего мира, он ставит под угрозу хрупкий баланс между природой и духами. Старинные бразильские легенды и сказания оживают прямо на глазах.