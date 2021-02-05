Меню
Невидимый город 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невидимый город
Cidade Invisível 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невидимый город»

В 1 сезоне сериала «Невидимый город» в центре сюжета оказывается бразильский детектив по имени Эрик. Во время расследования особо опасного дела главный герой случайно находит тайный подземный мир, в котором живут мифические существа. Большая часть этих созданий знакома людям только по сказкам и древним легендам. Довольно быстро детектив понимает, что и в этом закрытом королевстве иногда творятся темные дела. Но сможет ли он самостоятельно разобраться во всем происходящем? По ходу развития событий Эрик понимает, что его прошлое как-то связано с подземным миром.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Список серий сериала Невидимый город
Жаль, что ты не с нами Queria muito que você estivesse aqui
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2021
Назад дороги нет É um caminho sem volta
Сезон 1 Серия 2
5 февраля 2021
Они среди нас Eles estão entre nós
Сезон 1 Серия 3
5 февраля 2021
Кука придет за тобой A Cuca vai pegar
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2021
Ты не поверишь Você não vai acreditar em mim
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2021
Детские шалости Coisa de criança
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2021
За гранью нашего понимания É muito maior do que a gente
Сезон 1 Серия 7
5 февраля 2021
