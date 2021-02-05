В 1 сезоне сериала «Невидимый город» в центре сюжета оказывается бразильский детектив по имени Эрик. Во время расследования особо опасного дела главный герой случайно находит тайный подземный мир, в котором живут мифические существа. Большая часть этих созданий знакома людям только по сказкам и древним легендам. Довольно быстро детектив понимает, что и в этом закрытом королевстве иногда творятся темные дела. Но сможет ли он самостоятельно разобраться во всем происходящем? По ходу развития событий Эрик понимает, что его прошлое как-то связано с подземным миром.