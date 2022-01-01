В 1 сезоне 2 серии сериала «ЧОП» Лев Борисович хочет показать на своем примере, как должен работать отличный ЧОПовец, и сразу же попадает в историю. Вся команда охранников приходит на помощь своему начальнику, однако толку от них мало.