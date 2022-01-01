В 1 сезоне 14 серии сериала «ЧОП» Елена Сергеевна просит охранников разобраться со скейтерами на подземной парковке. Андрей приходит в салон к Виталику и изливает ему свою душу. Лев Борисович решает вспомнить лихие 90-е и начать свое дело.
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