В 1 сезоне 14 серии сериала «ЧОП» Елена Сергеевна просит охранников разобраться со скейтерами на подземной парковке. Андрей приходит в салон к Виталику и изливает ему свою душу. Лев Борисович решает вспомнить лихие 90-е и начать свое дело.