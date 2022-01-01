В 1 сезоне 16 серии сериала «ЧОП» Лев Борисович почти добился расположения Елены Сергеевны, но долгожданный вечер в кальянной может накрыться из-за ее бывшего мужа. Андрей дописывает песню для Снежаны, а Федя переосмысливает свои чувства к Маше.