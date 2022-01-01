В 1 сезоне 10 серии сериала «ЧОП» Андрей проходит обряд посвящения в охранники. Остальные ЧОПовцы во главе с Львом Борисовичем ведут неравную войну против грабителей в их деловом центре. Вендинговый автомат будет наказан!