В 1 сезоне 9 серии сериала «ЧОП» Лев Борисович возвращается на свою должность начальника охраны и хочет задобрить своих сотрудников. Андрей ищет способ извиниться перед Снежаной. Маша соглашается ему помочь, но парень не обращает на нее внимания.