В 1 сезоне 9 серии сериала «ЧОП» Лев Борисович возвращается на свою должность начальника охраны и хочет задобрить своих сотрудников. Андрей ищет способ извиниться перед Снежаной. Маша соглашается ему помочь, но парень не обращает на нее внимания.
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