В 1 сезоне 6 серии сериала «ЧОП» новый начальник ЧОПа вводит электронную систему пропусков. Андрей придумывает идеальное свидание для Снежаны. А Лев Борисович не доверяет нововведениям Альберта и пытается найти уязвимое место системы.
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