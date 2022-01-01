В 1 сезоне 11 серии сериала «ЧОП» бесстрашные ЧОПовцы держат удар. Владелец вендингового автомата забивает охранникам стрелку. Лев Борисович придумывает гениальный план «Тарантино». Андрей встречается со своими фанатами и удирает от полиции.
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