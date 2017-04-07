В 1 сезоне 16 серии сериала «Чикагская печатная машинка» после смертельной схватки с братом Сэ Чжу оказывается в больнице. Призрак спасает друга и узнаёт правду о своей смерти, а Чон Соль удаётся поговорить с матерью по душам о предательстве.
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