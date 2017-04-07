В 1 сезоне 3 серии сериала «Чикагская печатная машинка» Сэ Чжу узнаёт в Чон Соль свою первую фанатку, кассира из ресторана фастфуда. Галь Чжи Сок нанимает Тэ Мина, сводного брата романиста Хана, чтобы тот писал вместо него в период кризиса.
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