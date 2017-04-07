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Киноафиша Сериалы Чикагская печатная машинка Сезоны Сезон 1 Серия 3

Чикагская печатная машинка 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Серия 3
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 7 апреля 2017
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 8 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 14 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 15 апреля 2017
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 21 апреля 2017
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2017
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 29 апреля 2017
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2017
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 12 мая 2017
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2017
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 19 мая 2017
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 20 мая 2017
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 26 мая 2017
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 27 мая 2017
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 2 июня 2017
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 3 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Чикагская печатная машинка» Сэ Чжу узнаёт в Чон Соль свою первую фанатку, кассира из ресторана фастфуда. Галь Чжи Сок нанимает Тэ Мина, сводного брата романиста Хана, чтобы тот писал вместо него в период кризиса.

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