В 1 сезоне 11 серии сериала «Чикагская печатная машинка» Чон Соль вспоминает об убийствах из прежней жизни и переживает, что у романа Сэ Чжу будет трагичный финал. После случайной встречи Чжин О рассказывает другу о предательстве Тэ Мина в прошлом.
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