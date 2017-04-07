В 1 сезоне 6 серии сериала «Чикагская печатная машинка» после скандальной пресс-конференции Сэ Чжу обнаруживает, что Чжин О в прямом смысле является призраком. Чон Соль возвращается к работе в ветеринарной клинике.
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