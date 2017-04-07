В 1 сезоне 13 серии сериала «Чикагская печатная машинка» каждого из героев вновь посещают видения из прежней жизни. Чжин О смутно замечает лицо собственного убийцы, Чон Соль размышляет о личности предателя, а Сэ Чжу встречает Ён Мина.
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