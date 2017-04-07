В 1 сезоне 10 серии сериала «Чикагская печатная машинка» после сна с воспоминаниями из прежней жизни Сэ Чжу спрашивает у друга, кого на самом деле любила Су Хён. Парень пытается выяснить восприятие событий девушки с помощью фанатки.
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