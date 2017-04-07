В 1 сезоне 2 серии сериала «Чикагская печатная машинка» после нападения на кумира обезумевший фанат совершает самоубийство в тюрьме. Из-за скандала и преследования репортёров Сэ Чжу больше не может писать и попадает в аварию в горах.
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