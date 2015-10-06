В 1 сезоне сериала «Жвачка» в центре событий оказывается двадцатичетырехлетняя британка по имени Трейси Гордон. Она живет в самом обычном спальном районе города, работает в небольшом супермаркете и просто без ума от музыки Бейонсе. Впрочем, у главной героини есть один большой секрет: в своем «почтенном» возрасте она до сих пор остается совершенно неопытной в сексуальном плане. Трейси всеми силами пытается это исправить, однако каждая попытка интимной близости оборачивается для нее полным фиаско. К счастью, врожденное чувство юмора помогает девушке выйти даже из самой неприятной ситуации.