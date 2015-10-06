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Жвачка 2015 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жвачка
Киноафиша Сериалы Жвачка Сезоны Сезон 1

Chewing Gum 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жвачка»

В 1 сезоне сериала «Жвачка» в центре событий оказывается двадцатичетырехлетняя британка по имени Трейси Гордон. Она живет в самом обычном спальном районе города, работает в небольшом супермаркете и просто без ума от музыки Бейонсе. Впрочем, у главной героини есть один большой секрет: в своем «почтенном» возрасте она до сих пор остается совершенно неопытной в сексуальном плане. Трейси всеми силами пытается это исправить, однако каждая попытка интимной близости оборачивается для нее полным фиаско. К счастью, врожденное чувство юмора помогает девушке выйти даже из самой неприятной ситуации.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жвачка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Секс и насилие Sex and Violence
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2015
В мусорное ведро Binned
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2015
Владение Possession
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2015
Единорог The Unicorn
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2015
Тайная вечеря The Last Supper
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2015
Платная дорога Tolled Road
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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