Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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BAFTA 2016
Лучшая комедийная актриса
Победитель
BAFTA 2018
Best Scripted Comedy
Номинант
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