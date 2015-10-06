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Киноафиша Сериалы Жвачка Сезоны Сезон 1 Серия 1

Жвачка 2015 - 2017 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Жвачка»
Секс и насилие
Сезон 1 / Серия 1 6 октября 2015
В мусорное ведро
Сезон 1 / Серия 2 13 октября 2015
Владение
Сезон 1 / Серия 3 20 октября 2015
Единорог
Сезон 1 / Серия 4 27 октября 2015
Тайная вечеря
Сезон 1 / Серия 5 3 ноября 2015
Платная дорога
Сезон 1 / Серия 6 10 ноября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Жвачка» воспитанной в религиозной семье Трейси ужасно не терпится заняться любовью со своим бойфрендом Рональдом. Ситуация накаляется, когда девушка встречает молодого и крайне привлекательного поэта по имени Коннор.

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