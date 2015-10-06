В 1 сезоне 1 серии сериала «Жвачка» воспитанной в религиозной семье Трейси ужасно не терпится заняться любовью со своим бойфрендом Рональдом. Ситуация накаляется, когда девушка встречает молодого и крайне привлекательного поэта по имени Коннор.
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