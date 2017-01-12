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Жвачка 2015 - 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Жвачка
Киноафиша Сериалы Жвачка Сезоны Сезон 2

Chewing Gum 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Жвачка»

Во 2 сезоне сериала «Жвачка» проходит около трех месяцев с момента событий предыдущего сезона. Главная героиня возвращается в родной город после длительных скитаний и почти сразу же приступает к работе в магазине. Довольно быстро в ее жизни вновь объявляется Коннор, который завел себе новую девушку. Трейси ужасно ревнует и пытается устроить свои собственные отношения. Для этого она даже отправляется в ночной клуб в компании Боя, но все заканчивается не очень хорошо. В это время Синди начинает встречаться с парнями, а Эстер идет на свидание вслепую...

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Жвачка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Что случилось? WTF Happened?
Сезон 2 Серия 1
12 января 2017
Замены Replacements
Сезон 2 Серия 2
19 января 2017
Мне просто нужна компания I Just Need Some Company
Сезон 2 Серия 3
26 января 2017
Орландо Orlando
Сезон 2 Серия 4
2 февраля 2017
Дорожная поездка Road Trip
Сезон 2 Серия 5
9 февраля 2017
Возраст — это просто число Age Ain't Nothing But a Number
Сезон 2 Серия 6
9 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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