Во 2 сезоне сериала «Жвачка» проходит около трех месяцев с момента событий предыдущего сезона. Главная героиня возвращается в родной город после длительных скитаний и почти сразу же приступает к работе в магазине. Довольно быстро в ее жизни вновь объявляется Коннор, который завел себе новую девушку. Трейси ужасно ревнует и пытается устроить свои собственные отношения. Для этого она даже отправляется в ночной клуб в компании Боя, но все заканчивается не очень хорошо. В это время Синди начинает встречаться с парнями, а Эстер идет на свидание вслепую...