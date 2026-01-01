Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Жвачка Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Жвачка» (2015)

Актеры сериала «Жвачка» Вся информация о сериале
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл Michaela Coel
Tracey Шола Адевузи
Шола Адевузи Shola Adewusi
Joy Роберт Лонсдэйл
Роберт Лонсдэйл Robert Lonsdale
Connor Джон Макмиллан
Джон Макмиллан John Macmillan
Ronald Сара Хоар
Сара Хоар Sarah Hoare
Даниэль Уолтерс
Даниэль Уолтерс Danielle Walters
Candice
Таня Фрэнкс Tanya Franks
Кадифф Кирван
Кадифф Кирван Kadiff Kirwan
Aaron Сьюзан Уокома
Сьюзан Уокома Susan Wokoma
Cynthia
Jonathan Livingstone
Олиса Оделе Olisa Odele
Ola
Рокси Штернберг
Рокси Штернберг Roxy Sternberg
Марк Дэвисон Mark Davison
Хейли Кармайкл Hayley Carmichael
Ким Уолл Kim Wall
Мэгги Стид
Мэгги Стид Maggie Steed
Esther
Ронки Адеколуэхо Ronke Adekoluejo
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше