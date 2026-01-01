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Жвачка
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Жвачка» (2015)
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Актеры сериала «Жвачка»
Вся информация о сериале
Михаэла Коэл
Michaela Coel
Tracey
Шола Адевузи
Shola Adewusi
Joy
Роберт Лонсдэйл
Robert Lonsdale
Connor
Джон Макмиллан
John Macmillan
Ronald
Сара Хоар
Sarah Hoare
Даниэль Уолтерс
Danielle Walters
Candice
Таня Фрэнкс
Tanya Franks
Кадифф Кирван
Kadiff Kirwan
Aaron
Сьюзан Уокома
Susan Wokoma
Cynthia
Jonathan Livingstone
Олиса Оделе
Olisa Odele
Ola
Рокси Штернберг
Roxy Sternberg
Марк Дэвисон
Mark Davison
Хейли Кармайкл
Hayley Carmichael
Ким Уолл
Kim Wall
Мэгги Стид
Maggie Steed
Esther
Ронки Адеколуэхо
Ronke Adekoluejo
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