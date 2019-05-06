В 1 сезоне 1 серии сериала «Чернобыль» в субботу 26 апреля 1986 года происходит трагедия на территории Украинской ССР. Рабочие и пожарные рискуют своей жизнью, чтобы устранить последствия взрыва на АЭС. Что стало реальной причиной катастрофы?