В 1 сезоне 1 серии сериала «Чернобыль» в субботу 26 апреля 1986 года происходит трагедия на территории Украинской ССР. Рабочие и пожарные рискуют своей жизнью, чтобы устранить последствия взрыва на АЭС. Что стало реальной причиной катастрофы?
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