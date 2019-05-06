Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чернобыль Сезоны Сезон 1 Серия 1

Чернобыль 2019 1 серия 1 сезон

9.2 Оцените
12 голосов
1:23:45
Сезон 1 / Серия 1 6 мая 2019
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие
Сезон 1 / Серия 2 13 мая 2019
Откройся, Земля!
Сезон 1 / Серия 3 20 мая 2019
Счастье всего человечества
Сезон 1 / Серия 4 27 мая 2019
Вечная память
Сезон 1 / Серия 5 3 июня 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Чернобыль» в субботу 26 апреля 1986 года происходит трагедия на территории Украинской ССР. Рабочие и пожарные рискуют своей жизнью, чтобы устранить последствия взрыва на АЭС. Что стало реальной причиной катастрофы?

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Приложение киноафиши