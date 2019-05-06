В 1 сезоне 5 серии сериала «Чернобыль» Борис Щербин, Ульяна Щербук и Валерий Легасов намерены узнать истинную причину взрыва. Они готовы докопаться до истины, чтобы мир узнал правду. На кону их репутация и даже жизнь.