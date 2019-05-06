В 1 сезоне 2 серии сериала «Чернобыль» после аварии на Чернобыльской АЭС миллионы жизней под угрозой. Физик Улана Хомюк пытается выйти на связь с главным ученым Валерием Легасовым. Ей надо предупредить коллегу об угрозе повторного взрыва.