В 1 сезоне 2 серии сериала «Чернобыль» после аварии на Чернобыльской АЭС миллионы жизней под угрозой. Физик Улана Хомюк пытается выйти на связь с главным ученым Валерием Легасовым. Ей надо предупредить коллегу об угрозе повторного взрыва.
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