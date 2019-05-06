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Киноафиша Сериалы Чернобыль Сезоны Сезон 1 Серия 3

Чернобыль 2019 3 серия 1 сезон

9.6 Оцените
10 голосов
1:23:45
Сезон 1 / Серия 1 6 мая 2019
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие
Сезон 1 / Серия 2 13 мая 2019
Откройся, Земля!
Сезон 1 / Серия 3 20 мая 2019
Счастье всего человечества
Сезон 1 / Серия 4 27 мая 2019
Вечная память
Сезон 1 / Серия 5 3 июня 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Чернобыль» жительница Припяти Людмила Игнатенко игнорирует все предупреждения о радиации и просится к мужу. Валерий Легасов пытается придумать план, как обезопасить весь город. Однако есть риск ухудшения ситуации.

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