В 1 сезоне 3 серии сериала «Чернобыль» жительница Припяти Людмила Игнатенко игнорирует все предупреждения о радиации и просится к мужу. Валерий Легасов пытается придумать план, как обезопасить весь город. Однако есть риск ухудшения ситуации.