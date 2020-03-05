В 3 сезоне 5 серии сериала «Кастлвания» Судья и Тревор обнаруживают некий тревожный символ. Тем временем Сен-Жермену предстоит оторваться от своей охоты за сокровищами. А Алукард, в свою очередь, постепенно сближается с Такой и Зуми.