В 3 сезоне 6 серии сериала «Кастлвания» в процессе своего общения с Гектором Ленор продолжает завоевывать доверие героя. Тревор не уверен, что Сен-Жермену можно доверять. А Сен-Жермен тем временем видит кошмарный сон о Бесконечном коридоре.
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