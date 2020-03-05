В 3 сезоне 2 серии сериала «Кастлвания» в ходе поисков Гектора Айзек сталкивается с весьма неожиданной помощью. Между тем Кармилла начинает разрабатывать план по захвату всех земель. А Алукард в это время встречается со своими почитателями.