В 3 сезоне 2 серии сериала «Кастлвания» в ходе поисков Гектора Айзек сталкивается с весьма неожиданной помощью. Между тем Кармилла начинает разрабатывать план по захвату всех земель. А Алукард в это время встречается со своими почитателями.
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