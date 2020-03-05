В 3 сезоне 9 серии сериала «Кастлвания», когда Линденфелд погружается в тьму, начинают раскрываться врата ада. Тем временем Айзек сталкивается с волшебником, а Гектор клянется в своей преданности. Така и Зуми готовы к решительным действиям.
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