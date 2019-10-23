Во 2 сезоне 5 серии сериала «Касл-Рок» раскрывается прошлое Энни: мать, не сумевшая пережить расставания с мужем, ребенок отца с другой женщиной, Ритой, расправа Энни над новой семьей отца. Джой находит роман своего дедушки и находит Риту.
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