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Киноафиша Сериалы Касл-Рок Сезоны Сезон 2 Серия 5

Касл-Рок 2018 - 2019 5 серия 2 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Касл-Рок»
Пусть бежит река
Сезон 2 / Серия 1 23 октября 2019
New Jerusalem
Сезон 2 / Серия 2 23 октября 2019
Кровные узы
Сезон 2 / Серия 3 23 октября 2019
Вернуть надежду
Сезон 2 / Серия 4 30 октября 2019
Смеющееся место
Сезон 2 / Серия 5 6 ноября 2019
The Mother
Сезон 2 / Серия 6 13 ноября 2019
Слово
Сезон 2 / Серия 7 20 ноября 2019
Грязь
Сезон 2 / Серия 8 27 ноября 2019
Caveat Emptor
Сезон 2 / Серия 9 4 декабря 2019
Чистка
Сезон 2 / Серия 10 11 декабря 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Касл-Рок» раскрывается прошлое Энни: мать, не сумевшая пережить расставания с мужем, ребенок отца с другой женщиной, Ритой, расправа Энни над новой семьей отца. Джой находит роман своего дедушки и находит Риту.

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