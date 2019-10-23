Во 2 сезоне 6 серии сериала «Касл-Рок» Рита находит Джой, свою дочь, в Касл-Роке и рассказывает ей о ее происхождении. Рита намеревается отомстить Энни, но Джой приходит ей на помощь. Туз продолжает обращать местных жителей в последователей культа.
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