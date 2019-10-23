Во 2 сезоне 2 серии сериала «Касл-Рок», пытаясь спрятать тело Туза, Энни обнаруживает захоронение под территорией торгового центра. Папаша подозревает Абди в пропаже Туза. Джой начинает догадываться о серьезных причинах их кочевого образа жизни.
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