Во 2 сезоне 3 серии сериала «Касл-Рок» Папаша узнает печальные новости о результатах химиотерапии. Энни сознается Джой в убийстве Туза и уверяет ее, что тот воскрес и теперь преследует их. Туз приходит к Папаше в больницу.
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