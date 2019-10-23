Во 2 сезоне 8 серии сериала «Касл-Рок» члены культа ловят Энни и Джой и приводят их в дом Марстена. Увидев рисунки Джой, Огютен убежден, что она — истинный сосуд для духа Амити. Крис помогает Наде спастись от оккультистов.
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