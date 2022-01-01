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Киноафиша Сериалы Касл-Рок Актеры и роли

Актеры сериала «Касл-Рок»

Актеры сериала «Касл-Рок» Вся информация о сериале
Тим Роббинс
Тим Роббинс Tim Robbins
Reginald "Pop" Merrill Лиззи Каплан
Лиззи Каплан Lizzy Caplan
Annie Wilkes Билл Скарсгард
Билл Скарсгард Bill Skarsgard
Shawshank Prisoner / The Kid / Henry Deaver Баркхад Абди
Баркхад Абди Barkhad Abdi
Abdi Howlwadaag Сисси Спейсек
Сисси Спейсек Sissy Spacek
Ruth Deaver Мелани Лински
Мелани Лински Melanie Lynskey
Molly Strand Элси Фишер
Элси Фишер Elsie Fisher
Джейн Леви
Джейн Леви Jane Levy
Diane "Jackie" Torrance Пол Спаркс
Пол Спаркс Paul Sparks
John "Ace" Merrill Андре Холланд
Андре Холланд André Holland
Henry Deaver
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